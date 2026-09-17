Στιγμές τρόμου έζησε μια 12χρονη στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε σφοδρή επίθεση από αγέλη τεσσάρων έως πέντε αδέσποτων σκύλων. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Η ανήλικη φέρει εκτεταμένα και βαθιά τραύματα στα πόδια, ενώ οι εικόνες από τα σημάδια των δαγκωμάτων αποτυπώνουν την αγριότητα του περιστατικού.

Η μαθήτρια νοσηλεύεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν πως αποφεύχθηκε ο μόνιμος τραυματισμός. Ο πατέρας της ανήλικης, μιλώντας γεμάτος οργή, κατήγγειλε ότι η συγκεκριμένη αγέλη έχει επιτεθεί ξανά σε κατοίκους της περιοχής χωρίς να ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας.



Το νέο αυτό συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο το οξύ πρόβλημα με τα ανεξέλεγκτα αδέσποτα στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι στον Δρυμό ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ζώων, προτού καταγραφεί κάποια νέα τραγωδία. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί παγωμένη τις εξελίξεις, ενώ η ανήλικη λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Όπως περιέγραψε στο thestival.gr ο πατέρας της 12χρονης «η επίθεση της αγέλης στο παιδί μου έγινε την Τετάρτη κατά τις 8 το βράδυ την ώρα που το παιδί επέστρεφε στο σπίτι μας από ένα φιλικό σπίτι όπου είχε πάει».



Σε ένα σημείο της διαδρομής ένα από τα σκυλιά γάβγισε στη 12χρονη η οποία όπως περιέγραψε ο πατέρας της «φοβήθηκε και τσίριζε» ενώ αμέσως μετά «της όρμησαν τα σκυλιά». Γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδί, οι γονείς του οποίου αμέσως το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Λαγκάδα όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετώπισαν τα τραύματα της μικρής ενώ της χορήγησαν και αντιλυσσικό ορό. «Δεν χρειάστηκε να της κάνουν ράμματα αλλά τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά» είπε ο πατέρας της 12χρονης.

Οι φωτογραφίες από το thestival.gr αποτυπώνουν τα τραύματα στα πόδια και το αριστερό χέρι της 12χρονης η οποία όπως ανέφερε ο πατέρας της είναι σε κατάσταση σοκ.

«Είναι σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε από την αγέλη» τόνισε προσθέτοντας «το ίδιο βράδυ εμείς κάναμε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου και ζητάμε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου» ενώ σήμερα το πρωί «το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή».

«Υπήρξε και επικοινωνία με το Δήμο, μου τηλεφώνησαν καθώς τους κοινοποιήθηκε η καταγγελία και η μήνυση» κατέληξε ο πατέρας της 12χρονης.