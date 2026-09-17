Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από την κατάθεση ενός ασθενούς του 58χρονου γιατρού, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό.

Πρόκειται για τον ασθενή στον οποίο ο 58χρονος γιατρός είχε συνταγογραφήσει εξετάσεις, με το σχετικό παραπεμπτικό να φέρει ώρα έκδοσης 16:05, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Live News.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι έφτασε στο ιατρείο στις 15:30 και πως μέχρι λίγο μετά τις 16:00 δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο. Όπως ανέφερε, στις 16:06 έλαβε στο κινητό του μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις.

“Στο ιατρείο πήγα στις 15:30. Έχω ξαναπάει 5-6 φορές, είμαι ασθενής του 58χρονου. Έχει ένα μηχάνημα που βλέπει την κατάσταση της υγείας γενικά, ως διαγνωστικό εργαλείο. Όταν έφτασα στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία. Δεν παρατήρησα τίποτα ανησυχητικό”, περιέγραψε.

Όπως είπε, εκείνη την ώρα συζητούσε με τον γιατρό και επρόκειτο να του συνταγογραφήσει και μία ακόμη εξέταση. «Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις μου ήρθε στις 16:06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα», ανέφερε. «Ακούστηκε μία φωνή και ο γιατρός αποχώρησε».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, λίγο αργότερα η κατάσταση στο ιατρείο άλλαξε απότομα. Ο ασθενής υποστήριξε ότι ακούστηκε κάποιος να καλεί τον 58χρονο γιατρό και εκείνος έφυγε από τον χώρο όπου βρίσκονταν. «Εκείνη την ώρα ακούστηκε μία φωνή που του φώναξε να πάει κι εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση», κατέθεσε.

Όπως περιέγραψε, λίγα λεπτά αργότερα άκουσε να ζητούν να κληθεί ασθενοφόρο.

«Μετά από 6-7 λεπτά, άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πως πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου».

Ο ίδιος αποχώρησε από το ιατρείο και, όπως ανέφερε, φεύγοντας είδε το ασθενοφόρο να κατευθύνεται προς το σημείο.

«Την 56χρονη την έχω δει μία-δύο φορές»

Στην κατάθεσή του ο ασθενής αναφέρθηκε και στη 56χρονη γιατρό, η οποία βρισκόταν επίσης στο ιατρείο και έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, δεν είχε κάνει κάποια θεραπεία μαζί της και δεν τη γνώριζε προσωπικά.

«Με την 56χρονη δεν έχω κάνει κάποια θεραπεία. Την έχω δει μία-δύο φορές, αλλά δεν την ξέρω», ανέφερε. Παράλληλα, μίλησε για θεραπεία που του είχε προτείνει στο παρελθόν ο 58χρονος γιατρός και η οποία γινόταν με τη χρήση μηχανημάτων.

Ο ασθενής περιέγραψε ότι κατά τη διαδικασία του αφαιρούσαν περίπου 200 ml αίματος, το οποίο στη συνέχεια υποβαλλόταν σε φυγοκέντρηση από μηχάνημα.

«Κάπως βοηθούσε αυτό στα αγγεία της καρδιάς. Το είχα ψάξει, είχα δει ότι γίνεται διεθνώς. Δεν το επανέλαβα, γιατί δεν είδα κάποια διαφορά», ανέφερε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν είχε θεωρήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία επικίνδυνη.

Αίτημα αποφυλάκισης για τον 58χρονο γιατρό

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους δύο γιατρούς αναμένεται να καταθέσει αίτημα για την αποφυλάκιση του 58χρονου.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αναμένεται να ζητήσει την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, με τις καταθέσεις, τα ιατρικά δεδομένα και τα στοιχεία από το ιατρείο να αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή.