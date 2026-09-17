Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς οι ελληνικές φυλακές εξοπλίζονται με σύγχρονα συστήματα ελέγχου και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones, με στόχο να μπλοκαριστεί η μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων μέσα στις εγκαταστάσεις.

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ασφαλείας σε όλα τα καταστήματα κράτησης έως το τέλος του 2026, ενώ για πρώτη φορά διατίθενται τόσο υψηλά κονδύλια για την ενίσχυση των ελέγχων στις φυλακές.

Το έργο, για το οποίο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των διαγωνισμών, έχει ως οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.).

Τέλος στις «κρυφές εισόδους» με νέα τεχνολογία

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα σωφρονιστικά καταστήματα θα εξοπλιστούν με:

48 μαγνητικές πύλες

19 συσκευές X-RAY τύπου Dual View διαστάσεων 60×40

17 συσκευές X-RAY Single View διαστάσεων 100×100

87 φορητούς ανιχνευτές μετάλλων

Ο νέος εξοπλισμός έχει στόχο να ενισχύσει τους ελέγχους σε προσωπικό, επισκέπτες και αντικείμενα που εισέρχονται στους χώρους των φυλακών, μειώνοντας τις πιθανότητες εισαγωγής παράνομων ουσιών ή αντικειμένων.

Η «μάχη» με τα drones πάνω από τις φυλακές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν αποτελέσει έναν νέο τρόπο μεταφοράς παράνομων αντικειμένων προς τους χώρους κράτησης.

Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί, μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων, συστήματα anti-drone που θα μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τέτοιες απόπειρες.

Στόχος είναι να αποτραπούν περιστατικά κατά τα οποία drones επιχειρούν να ρίξουν στους προαύλιους χώρους ή στις εγκαταστάσεις των φυλακών κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικές ουσίες ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.

Επένδυση άνω των 3,7 εκατ. ευρώ

Η χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται σε 3.703.260 ευρώ, μετά από σχετική έγκριση των αρμόδιων υπουργείων.

Η απόφαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των σωφρονιστικών υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας στα καταστήματα κράτησης.

Παράλληλα, έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης των υποδομών.

Οι αρχές θεωρούν ότι η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα κενά ασφαλείας και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι ελληνικές φυλακές.