Νέα καταγγελία για την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς μητέρα περιέγραψε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» του OPEN την εμπειρία της από επίσκεψη στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η γυναίκα, η ίδια και ο σύζυγός της είχαν απευθυνθεί στη συγκεκριμένη γιατρό πριν από περίπου επτά με οκτώ χρόνια, όταν το παιδί τους ήταν μόλις δύο ετών και αντιμετώπιζε σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι κατά την επίσκεψή τους στο ιατρείο δεν εξετάστηκαν ουσιαστικά οι ιατρικές εξετάσεις που είχαν μαζί τους, ενώ τους έγιναν διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του παιδιού.

«Μας πρότειναν το συγκεκριμένο ιατρείο»

Όπως περιέγραψε η μητέρα στην εκπομπή, η ίδια και ο σύζυγός της δεν γνώριζαν προηγουμένως τους συγκεκριμένους γιατρούς. «Δεν τους ξέραμε εμείς. Μας είπαν για κάποιους καλούς γιατρούς ολιστικής… Ο άνθρωπος που είχε τη δισκογραφική μας το πρότεινε ως κάτι καλό», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε στη συνέχεια τον χώρο όπου έγινε η επίσκεψη, λέγοντας ότι δεν υπήρχε κρεβάτι εξέτασης και ότι υπήρχαν διάφορα μηχανήματα.

«Θυμάμαι ότι ήταν διπλό γραφείο. Είχαν και κάτι άλλα μηχανήματα, όπου εκεί βάλανε και το παιδί. Του βάλανε κάτι ακουστικά και μετά θέλανε να το βάλουμε να πατήσει με τα πόδια του και καλά ότι κάτι κοιτάβανε από εκεί», υποστήριξε.

Η μητέρα ανέφερε ακόμη ότι οι γιατροί, σύμφωνα με την ίδια, δεν εξέτασαν τις εξετάσεις που είχαν προσκομίσει για το παιδί.

Η καταγγελία για την κάνναβη

Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, κατά την επίσκεψή τους έγιναν αναφορές σε προβλήματα που σχετίζονταν με το στομάχι και το έντερο. «Μας έλεγαν ότι το στομάχι είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του ανθρώπου και ότι από εκεί το παιδί έχει κάτι παράσιτα και από εκεί επηρεάζονται και οι επιληπτικές κρίσεις που παθαίνει», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τι, σύμφωνα με την καταγγελία της, τους προτάθηκε ως θεραπεία. «Μας έδωσε κάτι λαδάκια για να τα βάζουμε στο κεφάλι του παιδιού. Μας είπε και για κάνναβη, η οποία δεν έρχεται στην Ελλάδα, και μας έδωσε ένα τηλέφωνο για να καλέσουμε έναν άνθρωπο», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, το σκεύασμα που της προτάθηκε ήταν σε μορφή ελαίου και προοριζόταν να χορηγηθεί στο παιδί από το στόμα. «Ήταν περίπου 300 ευρώ η επίσκεψη. Και η κάνναβη γύρω στα 300», ανέφερε η μητέρα.

Η ίδια διευκρίνισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι επρόκειτο για έλαιο το οποίο, σύμφωνα με όσα της είχαν πει, «έπρεπε να πίνει το παιδί».

Στο επίκεντρο η γιατρός μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η συγκεκριμένη καταγγελία έρχεται ενώ η γιατρός βρίσκεται προφυλακισμένη μαζί με τον σύζυγό της για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Η νέα καταγγελία αφορά περιστατικό που, σύμφωνα με τη μητέρα, είχε σημειωθεί αρκετά χρόνια πριν και δεν αποτελεί από μόνη της δικαστική διαπίστωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία του ιατρείου αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των ερευνών.