Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, με την οποία γιορτάζει τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε, μαζί με τη Stoiximan, στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, στην πόλη όπου μεγάλωσε και αγαπά, που έφερε την ομάδα της Stoiximan και τον Αντώνη Ρέμο κοντά στα παιδιά του Χωριού, χαρίζοντας στιγμές χαράς και πολλά χαμόγελα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Stoiximan για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Iroes». Μέσα από τη δράση αυτή, η Stoiximan στηρίζει έμπρακτα την καθημερινότητα των παιδιών, προσφέροντάς τους πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εφόδια που χρειάζονται για να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να κοιτούν το μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες.

Στους χώρους του Χωριού, η ομάδα της Stoiximan και ο Αντώνης Ρέμος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα παιδιά και τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους. Μίλησαν μαζί τους, έπαιξαν, αντάλλαξαν δώρα και μοιράστηκαν αυθόρμητες στιγμές που έδωσαν στην επίσκεψη έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Iroes» της Stoiximan περιλαμβάνει δράσεις που επικεντρώνονται στον Αθλητισμό, την Υγεία και την Εκπαίδευση. Στην περίπτωση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, η έμφαση δίνεται στην Εκπαίδευση και στην ουσιαστική στήριξη των παιδιών, ώστε να έχουν τα εφόδια και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για το επόμενο βήμα τους.

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο λειτουργεί από το 1996, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον σε παιδιά που έχουν στερηθεί το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ως αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό και ανεξάρτητο σωματείο, χωρίς ιδρυματικό χαρακτήρα, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά, στηρίζοντας την προσωπική, μαθησιακή και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε: «Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Θεσσαλονίκη, την πόλη μου, στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, μαζί με τους Iroes της Stoiximan. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε έμπρακτα ένα έργο που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στα παιδιά, δημιουργώντας για εκείνα ένα ασφαλές περιβάλλον, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα από τη συνεργασία μου με την Stoiximan έχουμε την ευκαιρία να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές με τα παιδιά».

Η Μαρία Καλαποθαράκου, Head of Communications & CSR της Stoiximan δήλωσε: «Μέσα από τους «Ήρωες» θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους και στις πραγματικές ανάγκες τους, με δράσεις που έχουν συνέχεια και ουσία. Η στήριξη του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο είναι για εμάς μια ακόμη ευκαιρία να συμβάλουμε έμπρακτα στην Εκπαίδευση και να προσφέρουμε στα παιδιά τα εφόδια που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πορεία τους».

Η Ελισάβετ Παράσχου, Πρόεδρος του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, δήλωσε: «Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να χτίσουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον τους. Ευχαριστούμε θερμά τη Stoiximan και τους Iroes για την ουσιαστική στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών του Χωριού, καθώς και τον Αντώνη Ρέμο για τη σημερινή του παρουσία. Πρωτοβουλίες όπως αυτή ενισχύουν την καθημερινή προσπάθεια που κάνουμε για να προσφέρουμε στα παιδιά τις ευκαιρίες και τα εφόδια που χρειάζονται για το επόμενο βήμα της ζωής τους».