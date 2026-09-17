Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι δυο προφυλακισμένοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους δυο γιατρούς που βρίσκονται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα ξεκινήσει από δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι γιατροί.

Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δυο κατηγορούμενων και στη συνέχεια να αποστείλει στο σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα ο οποίος και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.