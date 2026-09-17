Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας που αγνοούνταν μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους νοτιανατολικά της Κεφαλονιάς. Η σορός του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Ράγια» του Πόρου και ταυτοποιήθηκε από τις λιμενικές αρχές.

Η αναγνώριση έγινε από τη σύζυγό του, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Ο 45χρονος βρέθηκε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 12 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή τεσσάρων περιπολικών σκαφών του Λιμενικού, ενός ναυαγοσωστικού, ιδιώτη δύτη και ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο δεύτερος επιβάτης του ταχύπλοου, ηλικίας 26 ετών, είχε διασωθεί από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι του Αργοστολίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.