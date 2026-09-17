Μία τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, όπου 16χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου.

Στο σχολείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, σε κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να κάνουν ό,τι μπορούν για να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά, δυστυχώς, η 16χρονη κατέληξε.

Η άτυχη κοπέλα είχε μεταφερθεί χωρίς σφυγμό, με το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να την κρατήσει στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου να επιχείρησε να βάλει τέρμα στη ζωή της, έχοντας κάνει στο παρελθόν και άλλη απόπειρα, σύμφωνα με το kozanimedia.gr.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης είναι σοκαρισμένοι από το πρωτοφανές, για την περιοχή, αυτό περιστατικό.