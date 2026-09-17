Πέντε εντυπωσιακά ομοιώματα καρχαριών και σαλαχιών θα κάνουν την εμφάνισή τους από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, σε μια δράση με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα προστατευόμενα και απειλούμενα είδη της θαλάσσιας πανίδας.

Πρόκειται για δράση ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Life PROMETHEUS από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την iSea, 33 είδη καρχαριών, 28 είδη σαλαχιών και 1 χίμαιρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ελληνικών θαλασσών, όμως περισσότερα από τα μισά κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Στην έκθεση, θα υπάρχουν εκπρόσωποι της iSea, για να ενημερώσουν το κοινό για «τα πιο παρεξηγημένα είδη των θαλασσών μας» και να συζητήσουν για τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιούνται οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα απειλούμενα θαλάσσια είδη και την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η είσοδος και η ξενάγηση πραγματοποιούνται δωρεάν ενώ η έκθεση θα ταξιδέψει στη συνέχεια σε όλες τις χώρες των εταίρων του έργου Life Prometheus: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-14:00 και 18:00-21:00

Σάββατο – Κυριακή: 18:00-21:00