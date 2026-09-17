Το κηδειόσημο ενός νέου στην ηλικία κατοίκου του Αργοστολίου, με συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο τέλεσης της εξόδιου ακολουθίας, προκάλεσε χθες, Τετάρτη 16/9, αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Μετά το αρχικό σοκ, ξεκίνησαν αμέσως τα τηλεφωνήματα πολιτών προς την οικογένεια προκειμένου να μαθευτεί τι είχε συμβεί.

Και τότε ήρθε η δεύτερη έκπληξη, καθώς ο άνθρωπος για τον οποίο είχε εκδοθεί το κηδειόσημο είναι εν ζωή, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, πίσω από την πρωτοφανή ιστορία φέρεται να βρίσκεται η διαμάχη μεταξύ δύο αδελφών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά τον καβγά τους, ο ένας φέρεται να προχώρησε στην έκδοση κηδειόσημου για τον άλλον, ανακοινώνοντας ακόμη και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας του.

Το κηδειόσημο ήταν τόσο κανονικά διατυπωμένο, ώστε όποιος το έβλεπε δεν είχε κανέναν λόγο να υποψιαστεί ότι πίσω του κρυβόταν μια οικογενειακή αντιπαράθεση.

Κάπως έτσι, μια προσωπική διαφορά πέρασε από τα στενά οικογενειακά όρια και προκάλεσε αναστάτωση σε μια ολόκληρη μικρή κοινωνία.

Άνθρωποι που γνώριζαν τον φερόμενο ως «θανόντα» άρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ τους, προσπαθώντας να μάθουν τι είχε συμβεί. Μέχρι που αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα: κηδεία δεν υπάρχει, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει νεκρός.