Μάχη για τη ζωή του δίνει στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς, όταν ο 17χρονος που κινούταν με το ηλεκτρικό πατίνι του με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι, συγκρούστηκε με άλογο το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του.

Ο ανήλικος, όπως μεταδίδει το kefaloniapress.gr μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Αρχικά ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου οι γιατροί προχώρησαν στην αντιμετώπιση και παρακολούθηση της κατάστασής του. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.