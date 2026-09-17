Σε «καλοκαιρινούς» ρυθμούς με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κινηθεί ο καιρός έως και την Κυριακή, ωστόσο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, αυτό το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα ανέβει και θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, ενώ ο βοριάς θα συνεχίσει να πνέει με ισχυρές εντάσεις στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Επίσης, τοπικές αστάθειες αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και πιθανότητα βροχών στο Ιόνιο.

Προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, όμως, αναμένεται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την ανατολική Ευρώπη, γεγονός που θα φέρει αξιοσημείωτη πτώση του υδραργύρου και θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αυτή η ψυχρή εισβολή πιθανόν να φέρει βροχές και μείωση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα Πέμπτη 17/9 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.