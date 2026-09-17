Ολοένα περισσότερες μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έστειλε φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο υπνοθεραπευτής θεωρείται κομβικό πρόσωπο στις έρευνες για την υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ ο ίδιος χθες Τετάρτη μίλησε δημόσια τόσο για τη σχέση του με την Ιωάννα Γάκα, όσο και για τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Όπως είπε ο κ. Κομιανός, είχε συναντηθεί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη μόλις μερικές ημέρες νωρίτερα για τη λήψη ιστορικού και είχαν προγραμματισμένο ραντεβού τη μοιραία Τετάρτη 9/9 το απόγευμα.

Το πρωί της Πέμπτης 17/9, μια πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή, η κυρία Νατάσα, μίλησε στο MEGA για την προσωπική της εμπειρία από μια συνεδρία ύπνωσης, πριν από περίπου 20 χρόνια.

Όπως ανέφερε η ίδια, αφού της έκανε ορισμένες ερωτήσεις και έμαθε για την απώλεια του πατέρα της, την υπέβαλε σε ύπνωση.

«Πήγα πριν 20 χρόνια. Είχε έρθει κιόλας σπίτι μου επίσκεψη. Μου τον είχαν συστήσει κάποιοι οικογενειακοί φίλοι στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια που έμενα και είχε έρθει στο σπίτι μου. Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνωτισμό παρουσία κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Όταν ξύπνησα μου είπε ότι ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε, αρκετά πιο παλιά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ξύπνησε, της είπε ότι ξαναβίωσε τον θάνατο του πατέρα της και της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πατέρας της να έχει μετενσαρκωθεί στην ίδια.

«Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι. Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασίας, αν θυμάμαι καλά. Με ρώτησε για τον μπαμπά μου. Του είπα ότι τον έχω χάσει. Βέβαια δεν ήξερε ότι είχε ξεψυχήσει στα χέρια μου, πράγμα που μου το είπε εκεί όταν υπνωτίστηκα, όταν ξύπνησα. Βέβαια άφησε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετενσάρκωσης, το οποίο και ήμουνα και μικρή, με συγκλόνισε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί. Είπε ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου, να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα από τη στιγμή που πέθανε στα χέρια μου. Μετά είχα με ψυχολόγο αρκετές θεραπείες. Είδα ότι ο κύριος δεν μου έκανε κάτι» πρόσθεσε η κυρία Νατάσα.

Υπενθυμίζεται ότι στις χθεσινές του δηλώσεις, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός ξεκαθάρισε ότι δεν διαθέτει ιατρική ιδιότητα και ότι η παρουσία του στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν συνδέεται με οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση.

Επίσης, υποστήριξε ότι ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εδώ και 23 χρόνια και ότι οι σχετικές πληροφορίες για την επαγγελματική του ιδιότητα είναι διαθέσιμες δημόσια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάθεσή του στη Δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και για τον λόγο αυτό δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τον λόγο για τον οποίο η γιατρός του μοιραίου ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνακίου του έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία με τον τραγουδιστή.