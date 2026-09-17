Την καθιερωμένη του «Καλημέρα» είπε και σήμερα ο Αρκάς, αυτή τη φορά με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σκίτσο που φαίνεται να σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης διαχειρίζονται τις τελευταίες ημέρες την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή έχει κυριαρχήσει στην επικαιρότητα, με την τηλεοπτική κάλυψη να είναι συνεχής και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο.

Από την πρώτη στιγμή, η υπόθεση έχει απασχολήσει έντονα τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές. Πέρα από την αναδρομή στη ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία, μεγάλο μέρος της δημοσιότητας έχει στραφεί στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του, με κάθε νέο στοιχείο από την έρευνα να αναπαράγεται και να σχολιάζεται εκτενώς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αρκάς επιλέγει να σχολιάσει όχι την ίδια την απώλεια, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή μετατρέπεται σε τηλεοπτικό θέμα. Στο σκίτσο του απεικονίζεται μια παλιά τηλεόραση, πάνω στην οποία έχει τοποθετηθεί μια μαύρη κορδέλα πένθους, ενώ από κάτω αναγράφεται: «Το πένθος γίνεται προϊόν. Και το προϊόν πουλιέται αδιάκοπα μέχρι εξαντλήσεως του κοινού».

Το μήνυμα του σκίτσου φαίνεται να αφορά ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα παρουσιάζουν ανθρώπινες τραγωδίες.

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