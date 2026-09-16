Επιχείρηση διάσωσης 71 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της Κρήτης, όταν λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε στη θαλάσσια ζώνη νοτιοδυτικά του νησιού.

Το σκάφος έγινε αντιληπτό από drone της Frontex, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Αγίας Γαλήνης, με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης να αναλαμβάνει τον συντονισμό της επιχείρησης.

Οι 71 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία, το οποίο κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου πρόκειται να αποβιβαστούν.

Στο σημείο πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.