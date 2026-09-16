Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής διακλαδική στρατιωτική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026», η οποία πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και της θαλάσσιας περιοχής νότια της Καρπάθου.

Στην άσκηση συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ με μέσα συνδράμουν η Γαλλία και η Ιταλία. Παράλληλα, ως παρατηρητές λαμβάνουν μέρος η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η φετινή «MEDUSA» έχει ιδιαίτερα αυξημένο διακλαδικό χαρακτήρα, καθώς συνδυάζει αεροπορικές, ναυτικές, χερσαίες και αμφίβιες επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Από τις αεροναυτικές επιχειρήσεις στις αποβατικές ενέργειες

Η άσκηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα σεναρίων, μεταξύ των οποίων αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ανθυποβρυχιακές αποστολές, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, αλλά και δράσεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στα σενάρια συμμετέχουν σημαντικές ναυτικές μονάδες, όπως φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρα, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη. Παράλληλα, λαμβάνουν μέρος μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), καθώς και ειδικές και αμφίβιες μονάδες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών, ένα πεδίο που αποκτά αυξανόμενη σημασία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο τα drones και οι νέες απειλές

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει για πρώτη φορά εκτεταμένη εκπαίδευση στη χρήση και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων συστημάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στα FPV drones.

Τα σενάρια προβλέπουν την αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων επιθέσεων τύπου «σμήνους» (swarm), καθώς και την εφαρμογή τεχνολογιών Counter-UAS για την προστασία των δυνάμεων και των υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται και το ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Κένταυρος», το οποίο εντάσσεται στα σενάρια άμυνας απέναντι σε σύγχρονες απειλές.

Μια άσκηση με ιστορία δέκα ετών

Η «MEDUSA» ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου, με την πρώτη διοργάνωση να πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές στρατιωτικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή περισσότερων χωρών και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Η περαιτέρω διεύρυνσή της αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδεται στη συνεργασία των χωρών της περιοχής σε θέματα ασφάλειας, συντονισμού και αντιμετώπισης νέων μορφών απειλών.