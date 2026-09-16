Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο καθηγητής Charles K. Williams II, ο αρχαιολόγος που ταύτισε το όνομά του με την ανασκαφική έρευνα της αρχαίας Κορίνθου και αφιέρωσε περισσότερες από έξι δεκαετίες στην αποκάλυψη της ιστορίας της.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του από το μεγάλο έργο των ανασκαφών της Κορίνθου.

Ο Williams υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ξένους αρχαιολόγους που εργάστηκαν στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αποκτήσει και την ελληνική σχέση που πάντα επιθυμούσε, καθώς είχε πολιτογραφηθεί Κορίνθιος.

Ο άνθρωπος πίσω από τις μεγάλες ανακαλύψεις της Κορίνθου

Ο Charles K. Williams II έφτασε για πρώτη φορά στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα το 1962 και πολύ σύντομα συνδέθηκε με τις ανασκαφές της Κορίνθου.

Από το 1966 έως το 1997 διετέλεσε διευθυντής των Ανασκαφών της Κορίνθου, εξερευνώντας σχεδόν κάθε σημείο του τεράστιου αρχαιολογικού χώρου.

Το έργο του κάλυψε μια τεράστια χρονική περίοδο, από την Εποχή του Σιδήρου μέχρι την ύστερη Φραγκοκρατία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατανόηση της ιστορίας μιας από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου.

Κάθε χρόνο καθοδηγούσε φοιτητές και νέους ερευνητές, μεταδίδοντας όχι μόνο τεχνικές ανασκαφής, αλλά και έναν τρόπο σκέψης για την ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ο «αθόρυβος» ευεργέτης της αρχαιολογικής έρευνας

Παρά το τεράστιο έργο του, ο Charles Williams απέφευγε τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αλλά σχεδόν πάντα ανώνυμους ευεργέτες των Ανασκαφών της Κορίνθου.

Εξασφάλισε σημαντική χρηματοδότηση για τη συνέχιση του ανασκαφικού έργου, στήριξε με υποτροφίες δεκάδες φοιτητές και ερευνητές και προσέφερε τρία κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση των ανασκαφών.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια χρηματοδότησε τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για αποθήκευση και εργαστηριακή συντήρηση χιλιάδων θραυσμάτων ρωμαϊκών τοιχογραφιών που είχαν έρθει στο φως μέσα από τις ανασκαφές.

Η μεγάλη του προσφορά στην Αμερικανική Σχολή

Η σχέση του με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρέμεινε ενεργή για 64 χρόνια.



Το 1997 εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής και από το 2002 έως το 2011 διετέλεσε πρόεδρός του. Στη συνέχεια, μέσα από την Επιτροπή Γενικού Σχεδιασμού, συνέβαλε στην ανακαίνιση και επέκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής στην Αθήνα.

Για την προσφορά του τιμήθηκε το 2016 με το βραβείο «Αριστεία» από τον Σύλλογο Αποφοίτων της Σχολής.

Ένας φιλέλληνας που άφησε το αποτύπωμά του

Ο Charles K. Williams II περιγράφεται από την επιστημονική κοινότητα ως ένας σεμνός άνθρωπος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και ένας επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στην Ελλάδα.

Η αρχαία Κόρινθος, οι φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν δίπλα του και οι χιλιάδες επισκέπτες που σήμερα βλέπουν τα αποτελέσματα της δουλειάς του αποτελούν μέρος της κληρονομιάς που αφήνει πίσω του.

Ένας άνθρωπος που πέρασε πάνω από μισό αιώνα ψάχνοντας τα ίχνη του παρελθόντος και κατάφερε να κάνει την ιστορία της Κορίνθου γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.