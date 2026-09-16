Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου ενός νεογέννητου βρέφους στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για ένα βρέφος που γεννήθηκε πρόωρα και από τις πρώτες ώρες της ζωής του παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το μικρό κοριτσάκι κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ η οικογένεια του βρέφους βιώνει μια ανείπωτη απώλεια.