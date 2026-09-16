Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο για την εξαφάνιση μιας 62χρονης τουρίστριας ρουμανικής καταγωγής, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί στην περιοχή του Αλυκανά. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις να συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και εθεάθη για τελευταία φορά στη ρεσεψιόν το πρωί του Σαββάτου. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι έρευνες πραγματοποιούνται και με τη βοήθεια drone, ενώ αναμένεται να συνδράμει ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Οι αρχές «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά, προκειμένου να εντοπίσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη της γυναίκας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από ανθρώπους του ξενοδοχείου όπου διέμενε η τουρίστρια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε έχει δει τη γυναίκα ή διαθέτει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες.