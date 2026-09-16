Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Νίκαιας και του Κερατσινίου, λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για τον Παύλο Φύσσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν από τις 14:00 και θα εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα επικρατούν.

Οι δρόμοι στους οποίους θα ισχύσουν παρεμβάσεις είναι:

Λεωφόρος Σαλαμίνος , από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως. Λεωφόρος Π. Ράλλη , μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα. Οδός Π. Φύσσα , από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Οδός Τζαβέλλα , μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως. Οδός Ηλιουπόλεως , μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών. Οδός Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στα παραπάνω σημεία.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στις συγκεκριμένες περιοχές κατά το χρονικό διάστημα των εκδηλώσεων, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα στην κίνηση.

Οι οδηγοί καλούνται επίσης να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και τη σήμανση που θα τοποθετηθεί για τις προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές.