Ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές φέρεται να εντόπισαν τα ηλεκτρονικά ίχνη ενός υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός του Κολωνακίου φέρεται να είχε στείλει φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Ο ίδιος μίλησε στο Live News και επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει τη γιατρό και ότι υπήρχε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ τους, ενώ αποκάλυψε πως είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα είχε συναντήσει τον τραγουδιστή σε ουδέτερο χώρο, προκειμένου να πάρει το ιστορικό του, ενώ είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση για το απόγευμα της Τετάρτης. Το ραντεβού αυτό, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

«Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Έχω κανονίσει ραντεβού και επικοινωνία. Θα καταθέσω όλη τη μαρτυρία μου εκεί», ανέφερε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν είναι γιατρός, αλλά υπνοθεραπευτής και υπνωτιστής.

Μάλιστα, προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, τον παρουσιάζουν ως γιατρό.

«Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική»

Ο υπνοθεραπευτής ξεκαθάρισε ότι δεν διαθέτει ιατρική ιδιότητα και ότι η παρουσία του στην υπόθεση δεν συνδέεται με οποιαδήποτε ιατρική παρέμβαση.

«Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε τον λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ. Τώρα δεν τον έχει μάθει τον λόγο ούτε ο ανακριτής», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εδώ και 23 χρόνια και ότι οι σχετικές πληροφορίες για την επαγγελματική του ιδιότητα είναι διαθέσιμες δημόσια.

Όπως ανέφερε, η κατάθεσή του στη Δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και για τον λόγο αυτό δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τον λόγο για τον οποίο η γιατρός του Κολωνακίου του έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Η συγκεκριμένη φωτογραφία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η γιατρός φέρεται να την έστειλε στον υπνοθεραπευτή την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τη φωτογραφία είχε την εντύπωση πως ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορούσε ο ίδιος να γνωρίζει την ιατρική του κατάσταση.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει», ανέφερε.

Όπως είπε, η εντύπωσή του αυτή βασίστηκε στη διαβεβαίωση που, σύμφωνα με τον ίδιο, έλαβε από γιατρό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. «Εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός», υποστήριξε.

«Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια»

Ο υπνοθεραπευτής απέφυγε να αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη φωτογραφία, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση περιλαμβάνεται στη δικογραφία και θα δοθεί στη Δικαιοσύνη.

«Αυτό είναι όλο το κουμπί, είναι αυτό. Γιατί μου έστειλε τη φωτογραφία. Όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα γι’ αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη και περίμενε να συνεχίσουν τη διαδικασία λήψης του ιστορικού του.

Η γνωριμία με τη γιατρό και η σχέση της με τον Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής αποκάλυψε ακόμη ότι γνωρίζει τη γιατρό του Κολωνακίου εδώ και περίπου 14-15 χρόνια και ότι μεταξύ τους υπήρχε επαγγελματική συνεργασία.

«Τη γνωρίζω δεκατέσσερα, δεκαπέντε χρόνια. […] Είναι μία ανοιχτή συνεργασία. Υπήρχε μία συνεργασία. Έκανα εγώ συνεδρίες. Συνεργαζόμασταν», ανέφερε.

Παράλληλα, διέψευσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος ήταν εκείνος που έφερε σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη συγκεκριμένη γιατρό. Όπως υποστήριξε, ο τραγουδιστής ήταν ήδη πελάτης της για χρόνια και επισκεπτόταν το ιατρείο της για υδροθεραπείες.

«Ήταν πελάτης της κυρίας επί χρόνια. Εμένα μου ήταν παντελώς άγνωστος ο Μαζωνάκης. Δεν τον ήξερα, ούτε ήταν πελάτης μου», είπε.

Η πρώτη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι γνώρισε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη για πρώτη φορά τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. «Ποτέ δεν τον έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Πριν πεθάνει. Τετάρτη πέθανε, Δευτέρα τον είδα», ανέφερε.

Όπως είπε, η συνάντησή τους έγινε σε ουδέτερο χώρο και είχε ως στόχο να ξεκινήσει η λήψη του ιστορικού του. Η διαδικασία, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν ολοκληρώθηκε και είχε συμφωνηθεί να συνεχιστεί την Τετάρτη.

«Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη», είπε.

Η μαρτυρία του αναμένεται πλέον να αξιολογηθεί από τις δικαστικές Αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, καθώς παραμένουν υπό διερεύνηση οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση, η χρονική ακολουθία των γεγονότων και όσα συνέβησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασής του.