Τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μετά από σύγκρουση φορτηγού με νταλίκα στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Σίνδου και Χαλάστρας.

Σύμφωνα με το Rthess.gr, η νταλίκα βρισκόταν ακινητοποιημένη λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται στην ΠΑΘΕ, όταν το φορτηγό προσέκρουσε στο πίσω μέρος της.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 36χρονος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ρουμανικής καταγωγής.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το τροχαίο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (16/09/2026), στο 491,5ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός συγκρούστηκε με προπορευόμενο Δ.Χ. φορτηγό επικαθήμενο, το οποίο βρισκόταν σε διακοπή πορείας και οδηγούνταν από 46χρονο ημεδαπό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 36χρονος οδηγός.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.