Η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε σήμερα εντολή στις συναρμόδιες Αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυνται.

Για το ίδιο θέμα η αντιπεριφερειάρχης υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, δήλωσε, ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από τον φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους και τόνισε, ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν. Η κ. Μαστοράκου πρόσθεσε, ότι «δεν έχει υποβληθεί στον σύλλογο κάποια καταγγελία από πολίτη για διαδικασία πλασμαφαίρεσης, μέχρι σήμερα».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα γίνεται αναπαραγωγή πληροφοριών για άλλες θεραπείες που δεν έχουν καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση.