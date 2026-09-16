Νέα επιβάρυνση για τους οδηγούς προκαλεί η άνοδος των τιμών στα καύσιμα, με την αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή έχει διαμορφωθεί στα 2,16 ευρώ, ενώ οι ανατιμήσεις που καταγράφονται στην αγορά αποδίδονται, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, στις αυξημένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στις σχεδόν καθημερινές αυξήσεις που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια.

Η κατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων αποτυπώνει την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί αισθητά μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.

Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές στη Θεσσαλονίκη

Δημοσιογράφος της ΕΡΤ πραγματοποίησε αυτοψία με την κάμερα του σταθμού σε πρατήρια υγρών καυσίμων στη δυτική Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιτόπια έρευνα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια που εξετάστηκαν ανέρχεται στα 2,14 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο προς 2,11 ευρώ το λίτρο.

Οι τιμές αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά την αγορά πετρελαίου, με τις επιβαρύνσεις να φτάνουν σταδιακά και στην αντλία.

Μέσα σε μία εβδομάδα οι νέες επιβαρύνσεις

Η σύγκριση με τις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας αποτυπώνει το μέγεθος των ανατιμήσεων. Πριν από τις διεθνείς εξελίξεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρισκόταν στα 2,09 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφωνόταν στα 2,05 ευρώ.

Μέσα σε μόλις επτά ημέρες, η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη έχει καταγράψει άνοδο περίπου 5 λεπτών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αυξάνει το κόστος μετακίνησης για τους οδηγούς και επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Επάρκεια καυσίμων, αλλά ανησυχία για νέες αυξήσεις

Οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι προς το παρόν υπάρχει επάρκεια καυσίμων, χωρίς να καταγράφονται προβλήματα στην τροφοδοσία των πρατηρίων.

Ωστόσο, η διατήρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και οι συνεχείς ανατιμήσεις από τα διυλιστήρια προκαλούν ανησυχία για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα. Ο βασικός φόβος που εκφράζεται από την αγορά αφορά το ενδεχόμενο το αυξημένο κόστος των καυσίμων να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, οδηγώντας σε περαιτέρω επιβάρυνση των τιμών στα πρατήρια.