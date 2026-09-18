Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 54 ετών, ύστερα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης. Ο θάνατός του δεν έμεινε στα όρια του πένθους: πήρε και ποινική τροπή, με το ζευγάρι των γιατρών που συνδέεται με το περιστατικό να προφυλακίζεται και τις κατηγορίες να αναβαθμίζονται, καθώς οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο τραγουδιστής.

Από την πρώτη στιγμή, συνάδελφοι, φίλοι και άνθρωποι της νύχτας έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν — άλλοι με λίγες μόνο λέξεις, άλλοι με ολόκληρες εξομολογήσεις, ενώ χιλιάδες κόσμου τον συνόδευσαν στη Νίκαια. Ανάμεσα στις αντιδράσεις, φωνές που έθεσαν ευθέως το ζήτημα των συνθηκών του θανάτου, αλλά και μεμονωμένες που στάθηκαν κριτικά απέναντι στο κύμα του λαϊκού πένθους.

Συγκεντρώσαμε τα συγκινητικά «αντίο».

«Αποχαιρετούμε — δυστυχώς πρόωρα — το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο.» — Σταύρος Ξαρχάκος

«Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη, που θα μείνει για πάντα αναμμένο κεράκι στον μεγάλο, σκοτεινό ουρανό.» — Φοίβος Δεληβοριάς

«Στον κάτω κόσμο η χαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ’ τον Άδη μπαίνει. Καλό ταξίδι, Γιωργάκη.» — Άλκηστις Πρωτοψάλτη

«Ήταν πάντα σαν παιδί… αληθινός, ελεύθερος, όπως θα έπρεπε να είναι τα παιδιά. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη… να ’σαι καλά μωρέ Γιώργη.» — Γιάννης Χαρούλης

«Είμαστε πολύ μικροί για να μιλήσουμε για τον Γιώργο.» — Θανάσης Βισκαδουράκης

«Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι, Γιωργάρα. Δεν μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι, αγόρι μου… ΜΑΖΩ.» — Χρήστος Δάντης

«Ένα “παιδί της νύχτας”, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει τον δρόμο του, με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από τη γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο. Στο καλό, αγόρι μου!» — Γιώργος Νταλάρας

«Πικρό καφέ ήπια σήμερα… όχι ρε Γιώργο… όχι… θα μου λείψεις, φίλε μου. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου… Συλλυπητήρια στους δικούς σου.» — Σταμάτης Γονίδης

«Έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά και απρόβλεπτα ένας πάρα πολύ αγαπημένος άνθρωπος, καταξιωμένος καλλιτέχνης, ξαφνικά, άδικα, ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με “άλφα” κεφαλαίο.» — Έλλη Κοκκίνου

«Ο Γιώργος έφυγε άδικα, βίαια κι επώδυνα.» — Ηλίας Βρεττός

«Η καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο.» — Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

«Ο Γιώργος ήταν στα αλώνια και στα σαλόνια. Ήταν καινοτόμος, τον αγαπούσα πάρα πολύ και θα αφήσει ένα τεράστιο κενό.» — Νίκος Βέρτης

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν στην ελληνική δισκογραφία κι είχε πολλά χρόνια ακόμη μπροστά του.» — Θάνος Πετρέλης

«Γιώργο μου, αγόρι μου καλό, τόσο απρόσμενο, τόσο ξαφνικό… Δεν υπάρχουν λόγια, ειλικρινά… Έτσι θα σε θυμόμαστε, πάντα χαμογελαστό!! Καλό ταξίδι, φίλε μου…» — Αντύπας

«Θα μας λείψει πάρα πολύ, θα τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Θέλω να πω συλλυπητήρια σε όλους όσους τον αγαπάνε. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς — όλοι μαζί πονάμε.» — Γιώργος Καπουτζίδης

«Τον είχα ρωτήσει “ρε Γιώργο, όλοι με ρωτάνε για εσένα”. “Θα τους απαντάς ένα πράγμα: στην Ελλάδα μόνο ο Γιώργος ο Μαζωνάκης και το ξίδι είναι τοπ”, μου απαντούσε.» — Χριστίνα Πολίτη

«Η συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν κάτι που δεν το προσπάθησα καθόλου, ενώ όλα τα υπόλοιπα τα προσπάθησα πάρα πολύ. Με τον Γιώργο προέκυψε.» — Νίκος Βουρλιώτης

«Ορφάνεψε και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ο κόσμος από ένα καλό παιδί.» — Πέτρος Ίμβριος

«Θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του, και για εμάς και γι’ αυτούς που δεν τον γνώρισαν ακόμη.» — Μαριάννα Λάτση

«Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, ένα παιδί. Δεν θυμάμαι τίποτα το κακό εγώ από αυτό το παιδί.» — Κατερίνα Στανίση

«Άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης. Όταν λείπει η αγάπη, τα φέρνει όλα τούμπα.» — Θέμης Αδαμαντίδης

«Θα σε θυμάμαι πάντα ακριβώς όπως ήσουν, με τη μοναδική σου ψυχή και τη μεγάλη σου καρδιά.» — Ατζούν Ιλιτζαλί

«Ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν και βοηθούσε τους ανθρώπους.» — Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει.» — Άδωνις Γεωργιάδης

«Δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας, γιατί θα είναι πάντα κοντά μας.» — Μιχάλης Κουινέλης

«Ήταν ένας πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος… Καλό ταξίδι, Γιώργο.» — Γιάννης Κότσιρας

«Σήμερα με λένε Γιώργο.» — Νίκος Κουρκούλης

«Καλό παράδεισο να έχει· ήταν και ολυμπιακός — αλλά και ολυμπιακός να μην ήταν, πάλι καλό παράδεισο θα έλεγα.» — Τάκης Τσουκαλάς

«Αθέατες πράξεις αληθινής αγάπης.» — Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«Καλό ταξίδι στον Γιώργο, κοντά στον Χριστό μας.» — Νίκος Οικονομόπουλος

«Τώρα σιωπή.» — Τάκης Ζαχαράτος

«Καλό παράδεισο να έχει και να ηρεμήσει.» — Μάρκος Σεφερλής

«Καλό παράδεισο, αγαπημένε.» — Αγγελική Ηλιάδη

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή του.» — Άννα Βίσση

«Δεν υπάρχουν λόγια… καλό ταξίδι, φίλε μου.» — Σάκης Ρουβάς

«Γεια σου, Γιωργάρα.» — Μίλτος Πασχαλίδης

«Αχ φίλε, είναι τόσο στενάχωρο.» — Ντάρα