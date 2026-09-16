Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν σήμερα και αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, τα νοτιοανατολικά τμήματα της Ελλάδας, με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή, καθώς δεν αποκλείονται πλημμυρικά επεισόδια, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει την περιοχή, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες υγρασίας και ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στα νοτιότερα τμήματα των Κυκλάδων.

Το σύστημα θα κινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά, με το νοτιοανατολικό Αιγαίο να δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας. Η σημερινή και η αυριανή ημέρα θεωρούνται κρίσιμες ως προς τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρών.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα

Από το μεσημέρι της Τετάρτης, η κακοκαιρία θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τις Κυκλάδες και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Κατά το διάστημα από το απόγευμα έως και το βράδυ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Ρόδο, το Καστελόριζο και στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στα ηπειρωτικά, τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα. Υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες βροχές, κυρίως από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, χωρίς να αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και κατά τόπους θα ενισχυθούν έως τα 7 μποφόρ. Αντίθετα, στα βόρεια της χώρας οι καιρικές συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε επίπεδα σχετικά χαμηλά για την εποχή, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα, τους 26 βαθμούς στα βορειοδυτικά και τους 28 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Στις θαλάσσιες περιοχές, οι θερμοκρασίες θα είναι ελαφρώς υψηλότερες και θα αγγίξουν τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους ισχυροί, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις ή άλλα σημαντικά φαινόμενα. Οι άνεμοι δεν εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν προβλήματα, με πιθανή εξαίρεση τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 27 και 28 βαθμών Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει το νότιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Πέμπτη, με τα ισχυρά φαινόμενα να μετατοπίζονται σταδιακά προς τα βορειοανατολικά.

Κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, η Κρήτη αναμένεται να δεχθεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη συνέχεια, η έντονη καιρική δραστηριότητα θα περιοριστεί στα νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας. Εκεί θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια θα παραμείνει αυξημένος.

Επιστρέφει το καλοκαιρινό σκηνικό μετά την Πέμπτη

Μετά την Πέμπτη, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να μεταβληθούν εκ νέου. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε ένα περισσότερο καλοκαιρινό μοτίβο.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα απουσιάσει. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα επικρατήσει στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Έτσι, από την Παρασκευή και μετά, ο καιρός αναμένεται να επανέλθει σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.