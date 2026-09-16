Το νέο έργο υποστήριξης και επιχορήγησης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών «CoPower» 2026-2029, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ΟΚοιΠ να παρέχουν ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και επικεντρωμένες στις επιζώσες, υπηρεσίες για γυναίκες, κορίτσια και παιδιά που επηρεάζονται από την έμφυλη βία σε όλη την ποικιλομορφία τους, παρουσίασε σήμερα σε ειδική εκδήλωση η ActionAid, παρουσία της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενας Ράπτη.

Tο ευρωπαϊκό έργο CoPower (Connecting Power: Scaling and Sharing Sub-Granting Experiences to Prevent and Combat Gender-Based Violence Across Europe – GA101254774), συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος CERV 2021-2027 και υλοποιείται επί του παρόντος στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, με ορίζοντα να επεκταθεί στη δεύτερη φάση του στη Σερβία, τη Ρουμανία και την Αλβανία. Συντονιστής του Έργου είναι η Oxfam Iταλίας και εταίροι του Έργου μαζί με την ActionAid είναι η Asociación Bienestar y Desarrollo ABD στην Ισπανία και η We World στην Ιταλία.

Οι κύριες προτεραιότητες του CoPower είναι οι ακόλουθες:

Ενίσχυση Προστασίας & Ανταπόκρισης Μείωση Επιβλαβών Πρακτικών Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση δικαιωμάτων Θέσπιση συνεργασιών και δικτύων συντονισμού

Βασικοί Πυλώνες του CoPower είναι:

Η παροχή οικονομικών πόρων σε τοπικές και εθνικές ΟΚοιΠ προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Δικτύωση & Ανταλλαγή Εμπειρίας μέσω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Η Ενδυνάμωση Κοινοτήτων μέσω της εστίασης σε ευάλωτες ομάδες, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη επιζωσών γυναικών, κοριτσιών και παιδιών με διαθεματική προσέγγιση αναγνωρίζοντας τη συνύπαρξη πολλαπλών χαρακτηριστικών ευαλωτότητας, όπως η εθνοτική καταγωγή, η αναπηρία κ.α. Ειδικά, η προστασία των παιδιών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αναμένεται να αποτελέσουν αναπόσπαστα στοιχεία των προτάσεων που θα υποβάλουν οι ΟΚοιΠ, ενώ οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδότησης θα παρέχουν εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τη βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων ΟΚοιΠ στους τομείς αυτούς.

Το Έργο αποτελεί μέρος ενός συνολικού υποστηρικτικού πλαισίου subgranting προς Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που ενέταξε στην προγραμματική στρατηγική της η ActionAid πριν δυο χρόνια, με εστίαση σε θεματικές πάνω στις οποίες η Οργάνωση διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία -φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, εκπαίδευση για τον ενεργό πολίτη, νέα γενιά-εντάσσοντας τη διάσταση του φύλου οριζόντια στα προγράμματα της και δημιουργώντας το χώρο και το οικοσύστημα για κοινή μάθηση, συνεργασία, ανταλλαγή εμπειριών και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ΟΚοιΠ.

«Σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα και οι διαδοχικές κρίσεις τείνουν να γίνουν ο κανόνας και σε μία κοινωνία όλο και πιο αποστασιοποιημένη, η συνεργασία, η σύνθεση και ανταλλαγή της τεχνογνωσίας, καθώς και η συνένωση δυνάμεων και πόρων, αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση. Αυτή η προσέγγιση είναι δομικό στοιχείο της μεθοδολογίας μας και της ταυτότητας μας στην Ελλάδα και σε όλο το κόσμο: κλιμακώνουμε και μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο μέσα από τις συνεργασίες με οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Τα τελευταία δυο χρόνια, μέσα από διαφορετικά ευρωπαϊκά έργα και χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το POWER, το GROW, το Ecoality, το Global Districts και το CoPower, έχουμε δρομολογήσει να στηρίξουμε με σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ, 97 οργανώσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σήμερα παρουσιάζουμε επιχορήγησεις για ΟΚοιΠ από το CoPower ύψους 550.000 ευρώ, που εστιάζουν στην προστασία γυναικών, κοριτσιών και παιδιών. Η εξάλειψη της έμφυλης βίας αποτελεί κοινή ευθύνη και απαραίτητη προϋπόθεση για μια κοινωνία πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και δημοκρατική», δήλωσε η γενική διευθύντρια της ActionAid, Εύα Πολυζωγοπούλου, προλογίζοντας την εκδήλωση.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία ανέφερε: «Η προστασία των γυναικών, η πρόληψη της έμφυλης βίας και η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ενισχύουμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας και υποστήριξης, με δομές και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε γυναίκας. Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ενδυνάμωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις νεότερες γενιές. Η συνεργασία με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πολλαπλασιάζει τη δύναμη αυτής της προσπάθειας, μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και τη σύνδεσή τους με την κοινωνία. Πρωτοβουλίες όπως το CoPower ενισχύουν τις συνέργειες και δημιουργούν χώρο για νέες, ουσιαστικές παρεμβάσεις. Κοινός μας στόχος είναι μια κοινωνία ισότητας, ασφάλειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού, όπου κάθε γυναίκα έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ελεύθερα το δυναμικό της».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις του προγραμματικού έργου της ActionAid στην Ελλάδα, του τομέα Επιχορηγήσεων καθώς και των ανοικτών προσκλήσεων του Έργου CoPower και της διαδικασίας επιχορηγήσεων από τον διευθυντή Προγραμμάτων και Θεσμικών Χρηματοδοτήσεων της ActionAid, Μάκη Δρακόπουλο, και την υπεύθυνη Έργων Επιχορηγήσεων της Οργάνωσης, Μαρία Καλδάνη, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δυο θεματικές συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη θεματική, συζητήθηκε με την ενεργό συμμετοχή subgrantees του POWER η μετάβαση από το έργο POWER στο έργο CoPower, με τη συμμετοχή των: Αργυρώ Σπυριδάκη, ιδρύτρια & γενική διευθύντρια Reading to Others (Δράσεις ευαισθητοποίησης-podcast για εντυποανάπηρα άτομα), Ερισέλντα Ζερέ, υποψήφια Διδακτόρισα – εκπρόσωπος Οργάνωσης Συνάψεις (Δράσεις πολιτικής-Δημιουργία δικτύου συνεργασίας φορέων στην Κομοτηνή/Ανατολική Μακεδονία και Θράκη), Ευαγγελία Παπανικολάου-PhD, επιστημονική υπεύθυνη Εταιρείας Μουσικοθεραπείας SONORA (Εκπαίδευση επαγγελματιών πρώτης γραμμής), Μαρία Ζυγομάνη, υπεύθυνη έργου εκπρόσωπος Οργάνωσης ΟΕΝΕΦ (Δράσεις ευαισθητοποίησης – Σχολεία Δυτικής Μακεδονίας-εκπαίδευση για τις έμφυλες ανισότητες) και Ρένα Κασελάκη, κλινική ψυχολόγος, MSc ΑΜΚΕ Αγκαλιά (Υποστήριξη επιζωσών έμφυλης βίας).

Αντίστοιχα, στη δεύτερη θεματική, με τίτλο «Ολιστική και συμπεριληπτική προστασία από την έμφυλη βία: Από την κοινωνία και τους θεσμούς έως την εργασία, χτίζοντας ένα δίκτυο προστασίας χωρίς αποκλεισμούς», συμμετείχαν οι: Ματίνα Παπαγιανοπούλου, κοινωνιολόγος/εγκληματολόγος, επιστημονική συντονίστρια των Υποστηρικτικών Δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κ.Ε.Θ.Ι, Φώτης Σπυρόπουλος, επικεφαλής Προγραμμάτων Regranting, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Δήμητρα Αντωνοπούλου, επόπτρια Διαχείρισης Υποθέσεων Έμφυλης Βίας, Κέντρο ΔΙΟΤΙΜΑ και Παυλίνα Παπίλια, υπεύθυνη του Κέντρου Κοινότητας της ActionΑid στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 33 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καταδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για σχετικές δράσεις αλλά και την εντεινόμενη ανησυχία για την έμφυλη βία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πιο πρόσφατη Έρευνα της ΕΕ για την Έμφυλη Βία, που διεξήχθη από κοινού από τη Eurostat, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), κατέδειξε πως 31% των γυναικών ηλικίας 18-74 ετών (περίπου 50 εκατομμύρια γυναίκες) στην ΕΕ έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία και 35% των γυναικών ηλικίας 18-29 ετών δηλώνουν ότι έχουν βιώσει έμφυλη βία, έναντι 24% στην ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών.

Το ελληνικό σκέλος της έρευνας που διεξήχθη από το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) αποτυπώνει μία ακόμη πιο ζοφερή πραγματικότητα: 36,5% των γυναικών ηλικίας 18-74 ετών στην Ελλάδα έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία και 23,49% των γυναικών ηλικίας 18-29 ετών στην Ελλάδα έχουν βιώσει σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου βιασμού και απόπειρας βιασμού.