Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 10:15 το πρωί στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών (ΠΑΘΕ), στο ύψος της Σίνδου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό επικαθήμενο, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί, με οδηγό έναν 46χρονο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 36χρονος οδηγός του πρώτου φορτηγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα της ΠΑΘΕ πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.