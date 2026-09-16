Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές στα Χανιά, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση για την απομάκρυνση αεροπορικής βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βάρους 250 κιλών και μήκους 1,5 μέτρου.

Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εκσκαφών σε οικόπεδο στον αστικό ιστό, κινητοποιώντας άμεσα τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας.

​Εκκένωση σχολείων και αποκλεισμός της περιοχής

​Εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση τεσσάρων γειτονικών σχολικών μονάδων -του 4ου, 8ου και 20ού Δημοτικού, καθώς και του 25ου Νηπιαγωγείου- μεταφέροντας με ασφάλεια μαθητές και εκπαιδευτικούς στο Πάρκο Μαρκοπούλου.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επέβαλαν ζώνη αποκλεισμού 300 μέτρων στις συνοικίες του Άη Γιάννη και των Δικαστηρίων, διακόπτοντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.

​Κ. Νικολάου: «Βάσει πρωτοκόλλου η εκκένωση»

​Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, περιέγραψε τα μέτρα που ελήφθησαν:

​«Άμεσα ειδοποιήθηκε ο στρατός με το ειδικό τμήμα το ΤΕΝΞ για την εξουδετέρωση. Το συνεργείο έχει έρθει από την Αθήνα. Βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να κάνουμε εκκένωση στην περιοχή σε περίμετρο 300 μέτρων, αυτό και έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού αστυνομική δύναμη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος και όταν θα είμαστε έτοιμοι το συνεργείο του στρατού θα ενεργήσει».

​Εξειδικευμένο κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) ανέλαβε τη φόρτωση και μεταφορά του βλήματος με ειδικό στρατιωτικό όχημα σε ασφαλές πεδίο εκτός πόλης, όπου θα πραγματοποιηθεί η οριστική του εξουδετέρωση.