Σκηνές έξω από το υπουργείο Οικονομικών επί της οδού Νίκης άνοιξαν δεκάδες φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενοίκια και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητικές εστίες.

Η συμβολικού χαρακτήρα ενέργεια έγινε κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, η οποία διοργανώθηκε από φοιτητικούς συλλόγους και συλλόγους οικοτρόφων φοιτητικών εστιών της Αθήνας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης για την ανάδειξη του ζητήματος.

Την κινητοποίηση συνόδευσαν συνθήματα στα οποία κατήγγειλαν τις διαφορετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία η τελευταία επενδύει διαρκώς σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα αντί να λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη της στέγασης των σπουδαστών και ειδικά εκείνων που αναγκάζονται να φύγουν από την πόλη που έμεναν.

Αναλυτικά τα αιτήματα των φοιτητών:

Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ τον μήνα, με μηνιαία και όχι ετήσια καταβολή, με διεύρυνση των δικαιούχων.

Πλαφόν στα ενοίκια. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο για τη φοιτητική στέγη. Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και ίντερνετ για όλους τους φοιτητές. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ενέργεια και τον ΦΠΑ. Καμία διακοπή ρεύματος σε όποιον φοιτητή αδυνατεί να αντεπεξέλθει στους λογαριασμούς.

Να δοθεί κονδύλι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών, ακόμα και με εξασφάλιση δωματίου με ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δηλαδή του αρμόδιου φορέα για τη στέγαση των φοιτητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ίδιων των φοιτητών.

Να δοθεί κονδύλι για την απαραίτητη αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, με αξιοποίηση και της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων, των δήμων, των περιφερειών και του δημοσίου για δημιουργία νέων εστιών χωρίς ενοίκια ή Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα.