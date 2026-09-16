Για απαράδεκτες δικαιολογίες έκανε λόγο ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, σχολιάζοντας όσα επικαλέστηκαν στις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 16/9 στο OPEN, ο κ. Μαθιόπουλος ανέφερε πως «εμείς ως διασώστες τηρήσαμε το πρωτόκολλο. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες, έκαναν τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε μυδρίαση, χωρίς σφυγμό σε ανακοπή όταν φτάσαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «στις 16:26 οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποίησαν λαρυγγική μάσκα, χρησιμοποίησαν αυτόματο απινιδωτή, προσπάθησαν να ενημερωθούν από τους γιατρούς για τις πράξεις που είχαν κάνει».

«Ρίχνουμε τις ευθύνες στους διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο… Εμείς δεν πάμε σε ένα σημείο που έπαθε ανακοπή ένας ασθενής απλά για να τον μεταφέρουμε, γιατί αν έχει μια ελπίδα να αναταχθεί είναι εκείνες τις στιγμές», είπε ακόμα ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.

Επίσης, όπως περιέγραψε, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα «έκαναν ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι» στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον κ. Μαθιόπουλο να εκτιμά πως «αν οι γιατροί έκαναν αυτό που έκαναν οι διασώστες, μπορεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε επανέλθει».

Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ: Αμετανόητοι και ανίκανοι να τον βοηθήσουν

Εντωμεταξύ, το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ με ανακοίνωσή του απάντησε σε όσα ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή, στους διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλλων να επαναφέρουν στη ζωή τον εκλιπόντα.

Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους, που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στον δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα».