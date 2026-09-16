Την «Προσωπική Λίστα Φαρμάκων», ένα πρακτικό εργαλείο για την καταγραφή και την επικαιροποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, θα διανείμουν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου επαγγελματίες υγείας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη φετινή εκστρατεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η οποία είναι αφιερωμένη στην ασφαλή φροντίδα των ασθενών με μη μεταδοτικά νοσήματα και έχει ως κεντρικό μήνυμα «Ασφαλής φροντίδα για όλη τη ζωή!».

Πώς βοηθά η «Προσωπική Λίστα Φαρμάκων»

Η λίστα έχει σχεδιαστεί ώστε οι ασθενείς να συγκεντρώνουν σε ένα σημείο τις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που λαμβάνουν και να μπορούν να τις ενημερώνουν κάθε φορά που αλλάζει η αγωγή τους.

Το εργαλείο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για ανθρώπους που λαμβάνουν περισσότερες από μία φαρμακευτικές θεραπείες ή απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες υγείας. Η συγκεντρωμένη και επικαιροποιημένη εικόνα της αγωγής τους διευκολύνει την ενημέρωση των γιατρών και των υπόλοιπων επαγγελματιών υγείας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συστηματική καταγραφή των φαρμάκων μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας και να περιορίσει τον κίνδυνο παραλείψεων, συγχύσεων ή λαθών, ιδιαίτερα όταν ένας ασθενής ακολουθεί πολλαπλές θεραπείες ή παρακολουθείται από διαφορετικές δομές υγείας.

Η ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής στο επίκεντρο

Η ασφαλής χρήση των φαρμάκων αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους που αναδεικνύονται στη φετινή εκστρατεία του ΠΟΥ.

Τα μη μεταδοτικά νοσήματα, λόγω της χρόνιας φύσης τους και της συχνά σύνθετης διαχείρισής τους, απαιτούν συνεχή και συντονισμένη φροντίδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασθενείς μπορεί να εκτεθούν σε αποτρέψιμους κινδύνους, όπως καθυστερήσεις στη διάγνωση, λάθη στη φαρμακευτική αγωγή ή λοιμώξεις που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Η «Προσωπική Λίστα Φαρμάκων» αποτελεί, επομένως, ένα απλό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να έχουν καλύτερη εικόνα της θεραπείας τους και να διευκολύνει την ασφαλέστερη διαχείριση της φαρμακευτικής τους αγωγής.