Ένα ελληνικό εστιατόριο καταφέρνει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε γαστρονομικούς προορισμούς από ολόκληρο τον κόσμο, καθώς το Five Senses Restaurant στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης περιλαμβάνεται στη λίστα του TripAdvisor με τα 25 καλύτερα εστιατόρια παγκοσμίως για το 2026.

Το εστιατόριο της Σαντορίνης καταλαμβάνει τη 12η θέση στην κατάταξη, η οποία περιλαμβάνει προορισμούς από την Αργεντινή, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, την Ισπανία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ινδία, τη Γαλλία και πολλές ακόμη χώρες.

Η παρουσία του Five Senses Restaurant στη συγκεκριμένη λίστα φέρνει τη Σαντορίνη στο επίκεντρο μιας διεθνούς γαστρονομικής αναφοράς. Η πρώτη θέση ανήκει στο Fogón Asado, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Η λίστα του TripAdvisor περιλαμβάνει εστιατόρια σε διαφορετικές ηπείρους, αναδεικνύοντας γαστρονομικούς προορισμούς από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και άλλες περιοχές του κόσμου. Ανάμεσα στις πρώτες θέσεις βρίσκονται εστιατόρια από την Αργεντινή, τη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2026

Η κατάταξη του TripAdvisor για το 2026 περιλαμβάνει τα ακόλουθα 25 εστιατόρια, με το Five Senses Restaurant της Σαντορίνης να βρίσκεται στη 12η θέση:

Fogón Asado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

KOMA Singapore – Σιγκαπούρη

The Rhythms Restaurant – Ανόι, Βιετνάμ

The Witchery by the Castle – Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

Meat Market – Βαλένθια, Ισπανία

Abrasado – Γκουαγιαμάλεν, Αργεντινή

Catherine Gramado – Γκραμάντο, Βραζιλία

Careyes Restaurant – Κανκούν, Μεξικό

Acre – Μεξικό

El Mercado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Flavors – Σεούλ, Νότια Κορέα

Five Senses Restaurant – Ημεροβίγλι, Σαντορίνη, Ελλάδα

Osteria Di Lucca – Γκραμάντο, Βραζιλία

Restaurante Casa San Isidro – Μπογκοτά, Κολομβία

Kroya by Chef Chanrith – Σιέμ Ριπ, Καμπότζη

Ristorante Paoletti – Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ

Etereo by Pedro Nel – Τενερίφη, Ισπανία

Paati Veedu – Τσενάι, Ινδία

Saigon Restaurant – Κάιρο, Αίγυπτος

Boy’N’Cow – Μπαλί, Ινδονησία

Ocean Z Restaurant – Αρούμπα

Dava Steak & Seafood Restaurant – Μπαλί, Ινδονησία

Michael Anthony’s Cucina Italiana – Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ

Anne-Sophie Pic – Βαλάνς, Γαλλία

Z’asya – Μπέλεκ, Τουρκία