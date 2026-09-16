Σταθερά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του μόλις 18 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου, στο Ηράκλειο Κρήτης, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής του Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την 18χρονη μητέρα του.

«Αυτό δεν σημαίνει πως η ζωή του έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Η κατάστασή του παραμένει σταθερά κρίσιμη και οι γιατροί παρακολουθούν στενά και αξιολογούν ώρα με την ώρα, την κλινική του εικόνα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Δανδουλάκης όπως μεταδίδει το ERTNews.

Το 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τη μεταφορά του από το Νοσοκομείο Χανίων.

Η 18χρονη μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται ση ΜΕΘ του Βενιζέλειου κακοποιούνταν από τεσσάρων ετών

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», το 2013 είχε κατατεθεί στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ανώνυμη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ένα τετράχρονο κορίτσι, (η σημερινή 18χρονη μητέρα), υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του.

Η αναφορά αξιολογήθηκε από τον Οργανισμό ως ιδιαίτερα κρίσιμη και διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» διευκρινίζει ότι δεν ενημερώθηκε στη συνέχεια για την πορεία της αναφοράς ή για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση δεν επιβεβαιώνει δικαστικά ότι υπήρξε κακοποίηση ούτε παρέχει στοιχεία για την έκβαση της εισαγγελικής διερεύνησης. Καταγράφει την ύπαρξη της σχετικής αναφοράς και τη διαβίβασή της στην Εισαγγελία.

Νέα παρέμβαση το 2022

Ο Οργανισμός αναφέρει ότι υπήρξε και δεύτερη παρέμβαση το 2022, όταν η σημερινή κατηγορούμενη ήταν 14 ετών.

Τότε ζητήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» να μεταφέρει τη 14χρονη από νοσοκομείο, στο οποίο φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή, σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι δεν του ζητήθηκε άλλη συνδρομή και δεν ενημερώθηκε για τους λόγους παραμονής της ανήλικης στο νοσοκομείο.

Τα δύο περιστατικά δείχνουν ότι η 18χρονη είχε απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων σε διαφορετικές περιόδους της παιδικής της ηλικίας. Δεν υπάρχουν, όμως, διαθέσιμα στοιχεία για τις ενέργειες που ακολούθησαν ή για το πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης που της παρασχέθηκε.