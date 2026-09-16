Με καταιγιστικούς ρυθμούς συνεχίζουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας οι αποκαλύψεις για το ζευγάρι γιατρών της οδού Καρνεάδου, στο ιατρείο των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, πριν από μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια πλασμασφαίρεσης.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, παρά την προφυλάκιση του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα δεν έχει κλείσει, καθώς η έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή συνεχίζεται.

Τα όσα αποκαλύπτονται καθημερινά για το ποιόν και τον βίο και την πολιτεία των δύο γιατρών με το πλούσιο πελατολόγιο και τις αμφιλεγόμενες πρακτικές προκαλούν -τουλάχιστον- αίσθηση.

Στην τελευταία της συνέντευξη, που παραχώρησε στο podcast «Syros Healing Waves», η Ιωάννα Γάκα είχε μιλήσει μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση της στην ολιστική προσέγγιση, καθώς και για το τι την οδήγησε να αναζητήσει… νέες γνώσεις. Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί και στο σεξ και στη «γεωγραφία της γυναικείας επιθυμίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνέντευξη αυτή προβλήθηκε περίπου σαράντα ημέρες πριν από τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο υποτιθέμενο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Επίσης, στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο του podcast στο Youtube, η Ιωάννα Γάκα περιγράφεται ως «μαιευτήρας-γυναικολόγος και ολιστική γιατρός».

Δείτε το podcast:

Οι «34 εκπαιδεύσεις» στην ολιστική προσέγγιση και η αναζήτηση νέων γνώσεων

Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, έχει κάνει «34 διαφορετικές εκπαιδεύσεις πάνω στην ολιστική προσέγγιση». Επίσης, είχε μιλήσει και για μεταπτυχιακό της στη μοριακή και αναπτυξιακή βιολογία.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για τη στιγμή της ζωής της που την οδήγησε στο να αναζητήσει λύσεις σε μεγάλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού. Αυτή δεν ήταν άλλη από τον θάνατο του συζύγου της αδελφής της, ο οποίος, όπως ανέφερε, διαγνώστηκε στα 32 του χρόνια με σάρκωμα.

«Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Ταξιδέψαμε στο εξωτερικό, σε κέντρα αναφοράς, στους καλύτερους γιατρούς του κόσμου, να του προσφέρουμε ό,τι ήταν δυνατό ή αδύνατο», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως:

«Ήθελα να τα παρατήσω. Ήταν τόσο βαθύ το τραύμα για μένα, που δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω. Άρχισα εκεί να σκέφτομαι ότι υπάρχει μία περίοδος η οποία είναι πίσω από το νόσημα».

Σύμφωνα με την κυρία Γάκα, άρχισε να αναζητά νέες γνώσεις, περνώντας -όπως είπε- από εκπαιδεύσεις πάνω στην ολιστική προσέγγιση. Στόχος της να συνδυάσει την κλασική ιατρική γνώση με μια διαφορετική αντίληψη για τον άνθρωπο.

Η «γεωγραφία της γυναικείας επιθυμίας» και οι συμβουλές για το σεξ

Η ίδια, βέβαια, δεν αρκέστηκε μόνο στα ιατρικά θέματα, καθώς με αφορμή μια ομιλία που της ζητήθηκε να κάνει, σημείωσε ότι επέλεξε να μιλήσει για κάτι πιο ευρύ: τη «γεωγραφία της γυναικείας επιθυμίας».

«Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι πιο συνειδητές με τα θέλω τους και μπορούν να κάνουν το βήμα και να επιλέξουν από την πραγματική τους θέση. Άλλες γυναίκες είναι πιο πίσω σε αυτή τη συνειδητοποίηση και είναι στους ρόλους που τους καθορίζει η κοινωνία, η οικογένεια, τα πρέπει», είχε τονίσει η Ιωάννα Γάκα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είχε αναφερθεί και στο παράδειγμα ενός ζευγαριού που δεν είχε ερωτικές επαφές για 12 χρόνια:

«Θυμάμαι μια κυρία η οποία είχε 12 χρόνια να έχει ερωτική σχέση με τον άντρα της. Ενώ ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ο ένας νοιαζόταν πάρα πολύ για τον άλλον».

Σύμφωνα με την κατηγορούμενη γιατρό, η γυναίκα αποκάλυψε το πρόβλημα έπειτα από μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και η συμβουλή της ήταν να ανοίξει μια συζήτηση με τον σύζυγό της: «Μπορείς να τον ρωτήσεις γιατί; Γιατί μετά από τόσα χρόνια μπορεί και αυτός να μην ξέρει ότι και εσύ το επιθυμείς».

«Εκείνο το βράδυ η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της. Ήρθε ο άντρας της, άρχισαν να συζητούν και άνοιξαν μια κουβέντα που κατέληξε στις 4 το πρωί να πουν ανομολόγητα πράγματα ο ένας στον άλλο και να μιλήσουν για το πόσο είχε καταπιέσει ο καθένας τον εαυτό του […] Με πήρε την επόμενη μέρα. Ήταν μέσα στην καλή χαρά. Και μου έλεγε: “Πόσο σε ευγνωμονώ, πόσο σε ευχαριστώ. Δεν το περίμενα ποτέ ότι ένα τόσο απλό, ας πούμε, άνοιγμα θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα”. Τα επόμενα δύο χρόνια ταξίδευαν συνέχεια. Έφευγαν τα Σαββατοκύριακα οι δυο τους και ζούσαν σαν να βρίσκονταν στον μήνα του μέλιτος», επεσήμανε ακόμα.