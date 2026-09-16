Συστηματικούς ελέγχους σε ιδιωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διενεργεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την αδειοδότηση, εποπτεία και τήρηση της νομοθεσίας. Οι έλεγχοι διενεργούνται τόσο αυτεπαγγέλτως και δειγματοληπτικά όσο και κατόπιν καταγγελιών, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις.

Στην περιφέρεια του ΙΣΑ λειτουργούν σήμερα, περισσότεροι από 16.500 φορείς, ήτοι ιατρεία, πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης.

Από τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΣΑ, προκύπτει ότι ενδεικτικά από το 2024 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Επιπλέον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο ΙΣΑ διενήργησε περίπου 1.000 ελέγχους είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου ή μετά από καταγγελία.

Παράλληλα την τελευταία δεκαετία, έχουν διενεργηθεί αυτεπαγγέλτως από τον Ι.Σ.Α, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων, περισσότεροι από 4.100 επανέλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 227 έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών.

Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί

Στο πλαίσιο της ως άνω ελεγκτικής δραστηριότητας και κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, έχουν επιβληθεί από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α., ως διοικητικές κυρώσεις, χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς Π.Φ.Υ., συνολικού ύψους 1.328.616,59 ευρώ, ενώ σε 18 φορείς Π.Φ.Υ. έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, για χρονικό διάστημα από έναν έως και έξι μήνες.

Η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγισης του φορέα έχει επιβληθεί από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. σε 12 φορείς Π.Φ.Υ. και οι σχετικές αποφάσεις έχουν επισήμως κοινοποιηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης για την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων έχει ενημερωθεί αρμοδίως το υπουργείο Υγείας.

Πέραν της άσκησης της ανωτέρω ελεγκτικής αρμοδιότητας, στο πλαίσιο της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του Ι.Σ.Α., από το έτος 2020 έως και σήμερα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α. έχει επιβάλει χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 114.500 ευρώ σε 18 ιατρούς.

Επιπροσθέτως, σε 25 υποθέσεις που έχουν συζητηθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει επιβληθεί η αυστηρότερη προβλεπόμενη πειθαρχική ποινή, ήτοι η προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, έχουν επιβληθεί οι ακόλουθες ποινές προσωρινής παύσης: τριών ετών σε 2 ιατρούς, δύο ετών: σε 2 ιατρούς, ενός έτους σε 3 ιατρούς, εννέα μηνών σε 1 ιατρό, έξι μηνών σε 5 ιατρούς, τριών μηνών σε 9 ιατρούς, δύο μηνών σε 2 ιατρούς, ενός μηνός σε 1 ιατρό