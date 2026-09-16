Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στη νότια πλευρά της Λαμίας, καθώς ένας από τους οδηγούς υπέκυψε στα τραύματά του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Πρόκειται για έναν 76χρονο αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ιατρών και νοσηλευτών να τον σταθεροποιήσουν, ο άτυχος ηλικιωμένος κατέληξε λίγο αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι το όχημα που οδηγούσε ο 76χρονος συγκρούστηκε μετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, με άλλο επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο γονείς, ηλικίας 34 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Από θαύμα και χάρη στα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, το μόλις ενός έτους παιδάκι τους δεν υπέστη τραυματισμό, βγαίνοντας σώο μέσα από τα συντρίμμια του οχήματος.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζει το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.