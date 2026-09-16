Με ένα παλαιότερο βίντεο και με μόλις τέσσερις λέξεις επέλεξε να σχολιάσει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης την απόφαση να προφυλακιστούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κ. Λυκούδης το πρωί της Τετάρτης 16/9, λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να οδηγηθούν στη φυλακή, έκανε ένα λιτό και συγκινητικό story στο Instagram από μια παλαιότερη εμφάνιση του τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο.

«Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή», έγραψε ο γνωστός ποινικολόγος, δημοσιεύοντας το βίντεο, όπου φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης να τραγουδά επί σκηνής και να τον χαιρετά. Μάλιστα, τότε του είχε πει «Μπάμπη μου, σε αγαπώ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαράλαμπος Λυκούδης έχει αναλάβει τη νομική υπεράσπιση της οικογένειας του τραγουδιστή.

Νωρίς σήμερα το πρωί, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Στη μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε σχεδόν 17 ώρες, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, φέρεται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται, χωρίς όμως να πείσουν τις δικαστικές αρχές.