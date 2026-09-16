Από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως τον σταθμό «Ανάληψη» η κυκλοφορία του Μετρό Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσουν οι επιβάτες τη διαδρομή τους, θα πρέπει να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό «Ανάληψη».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τη THEMA, σήμερα εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίον του σταθμού «Ευκλείδη». Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τα τεχνικά συνεργεία, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάστασης του τεχνικού ζητήματος. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ οι παραπάνω ρυθμίσεις.