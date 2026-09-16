Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές μετά τα πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων άγριου ζώου σε ανθρώπους στην περιοχή του Μαρμαρά στη Χαλκιδική.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επίθεση σε ένα 2χρονο αγόρι από τη Σερβία που ήταν σε παραλία της περιοχής και το ζώο εκτιμάται ότι ήταν λύκος ή τσακάλι. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Δεύτερη επίθεση σε 45χρονο

Επίσης, έγινε γνωστό και δεύτερο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη περιοχή, καθώς ένας 45χρονος φέρεται να δέχθηκε δάγκωμα στον αυχένα.

Τα δύο περιστατικά, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 16/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα Mega» έχουν κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιο ακριβώς ζώο βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις και εάν πρόκειται για το ίδιο ζώο.

Για την ταυτοποίηση του ζώου, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν συλλέξει δείγματα DNA από τα τραύματα του δίχρονου παιδιού και τα έχουν αποστείλει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι εργαστηριακές αναλύσεις αναμένεται να δείξουν εάν το ζώο ήταν λύκος ή τσακάλι, ενώ εξετάζεται παράλληλα και το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο ζώο που είχε εμφανιστεί στην περιοχή την προηγούμενη χρονιά.

Σχέδιο για την απομάκρυνση του ζώου

Παράλληλα, πραγματοποιούνται συσκέψεις μεταξύ των αρμόδιων φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση του άγριου ζώου από την τουριστική ζώνη.

Στόχος είναι να προστατευθούν οι πολίτες και οι επισκέπτες της περιοχής, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και για το ίδιο το άγριο ζώο. Γίνονται συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και με οργανώσεις, ώστε να εξετάσουν πώς θα απομακρυνθεί το ζώο από εκεί. Σήμερα αύριο θα έχουν ήδη το σχέδιο για να τον απομακρύνουν από την περιοχή ή να τον αντιμετωπίσουν.