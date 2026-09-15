Βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ περαιτέρω πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το βαρομετρικό χαμηλό που δραστηριοποιείται ήδη από τις προηγούμενες ημέρες στη Μεσόγειο Θάλασσα νοτιοδυτικά της Ελλάδας αναμένεται να επηρεάσει και τη χώρα μας. Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και τη Δυτική Κρήτη με τα φαινόμενα να ενισχύονται και να επεκτείνονται γρήγορα σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο και στις Κυκλάδες.

Τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επηρεάσει η κακοκαιρία, με τη μέγιστη τιμή της να μην αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 27°C στην ηπειρωτική χώρα και τους 30°C στα Δωδεκάνησα.

Νωρίτερα σήμερα, ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποίησε για επικίνδυνη κακοκαιρία προς τα νότια σήμερα και αύριο, τονίζοντας ότι πρέπει οι πολίτες να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή.

Ειδικότερα, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό μετατοπίζεται προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα να περάσει γύρω από την Κρήτη και δίνοντας επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προς τα νότια θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας, όπως το νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα η περιοχή της Κρήτης, λιγότερο οι Κυκλάδες, αλλά και τα Δωδεκάνησα. Οι παραπάνω περιοχές εμφανίζουν πολύ αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια, όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος.

Στην Αττική, το πρωί σημειώθηκαν ψιλόβροχα σε ορισμένες περιοχές. Κοντά στο απόγευμα με τη νύχτα αναμένεται μία πρόσκαιρη ένταση των φαινομένων. «Εκεί θα ενταθούν κατά πάσα πιθανότητα οι βροχές και ίσως βγουν και λίγες καταιγίδες. Θα φτιάξει όμως ο καιρός κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περνάει γρήγορα αυτό το κύμα από την περιοχή της Αττικής. Παρ’ όλα αυτά, οι απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες θέλουν μία κάποια προσοχή», τόνισε.

Και στη Θεσσαλονίκη, προς το απόγευμα, δεν αποκλείεται να βγουν πρόσκαιρες μπόρες ή καταιγίδες, ιδιαίτερα στο εσωτερικό του νομού.

Η αυριανή ημέρα «θα είναι και πάλι μία επικίνδυνη ημέρα για τα νότια. Οι καταιγίδες θα βρίσκονται κυρίως στο νότιο κομμάτι της χώρας μας – νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Την Πέμπτη εκτονώνεται αυτό το κύμα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και πάμε πλέον σε πιο σταθερές μετεωρολογικές συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο άστατος καιρός δεν θα δηλώσει και πάλι το παρών, κυρίως για τη δυτική Ελλάδα».