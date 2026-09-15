Ανείπωτη εξακολουθεί να είναι η θλίψη για τον καμεραμάν του Ionian TV Γιώργο Τριανταφυλλόπουλο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στον 31χρονο αύριο, Τετάρτη 16/9 στις 11:00 το πρωί, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαΐου Πατρών και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.

Μάλιστα, οι οικείοι του άτυχου Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου έχουν παρακαλέσει όσους επιθυμούν, αντί στεφάνων, να ενισχύσουν το έργο του Ιδρύματος «Η Φλόγα».

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 6/9 στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Ανθείας στην Πάτρα, όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- ο 31χρονος καμεραμάν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, προσέκρουσε σε πινακίδα της Τροχαίας και έπεσε στο οδόστρωμα βαριά τραυματισμένος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, που του έκαναν ΚΑΡΠΑ, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Εκεί, ο 31χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο μεταξύ, σε μια συγκινητική κίνηση, η οικογένειά του αποφάσισε να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη δωρεά των οργάνων του νεαρού.

Έτσι, χθες Δευτέρα 14/9, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης οργάνων, η οποία διενεργήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 13/9.