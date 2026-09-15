Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και τα ερωτήματα για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που διέθετε η «κλινική», ενώ υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, δεν είναι εγγεγραμμένος στη σχετική λίστα ως αιματολόγος.

«Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο κατηγορούμενος δεν υπάρχει πουθενά στη δική μας λίστα και κακώς αναφέρεται ως αιματολόγος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλόπουλος.

Όσον αφορά στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, σημείωσε πως «πρέπει να γίνεται εντός νοσοκομείων […] Τα μηχανήματα αυτά υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού, εκεί όπου στέλνουμε τους ασθενείς μας για να κάνουν πλασμαφαίρεση. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται, αφενός, μεγάλη ανταλλαγή υγρών. Είναι συνηθισμένες οι υποτάσεις και οι αρρυθμίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια ανακοπή, όπως αυτή που έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Σε άλλο σημείο, σχολιάζοντας τις εικόνες από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας εξέφρασε επιφυλάξεις για το μηχάνημα, που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης:

«Αυτό που δεν ξέρω, επειδή αυτό το μηχάνημα το έχω δει μόνο online, είναι εάν πραγματικά γίνεται η πλασμαφαίρεση που γνωρίζουμε, με τις αλλαγές του πλάσματος, ή εάν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι, επιτρέψτε μου, μια μούφα».

«Εάν είναι το μηχάνημα αυτό που είδα στην εικόνα, που μοιάζει με έναν μικρό εκτυπωτή, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε στα νοσοκομεία», τόνισε ο ίδιος.