Τον δικό τους αγώνα με στόχο να κρατήσουν τις τιμές στα σχολικά είδη σταθερές, αλλά παράλληλα και να επιβιώσουν σε μια «σκληρή» πραγματικότητα, δίνουν τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία.

Η αγοραστική κίνηση προ και μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει κορυφωθεί, με τους γονείς και τους μαθητές να σπεύδουν για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Η Μαρία Σκαμαγκούλη, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου «Χάρτινο Καράβι» στη Νέα Φιλαδέλφεια, περιγράφει στο Orange Press Agency την προσπάθεια που καταβάλουν για να προσφέρουν ποιοτικές και προσιτές επιλογές.

«Αυξημένη η κίνηση – Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη»

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει αναφέρει η κ. Σκαμαγκούλη, η κίνηση στο κατάστημα περνά από συγκεκριμένα στάδια όσο πλησιάζει και ολοκληρώνεται ο αγιασμός των σχολείων: «Η κίνηση των τελευταίων ημερών θα έλεγα ότι είναι αρκετά αυξημένη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάρα πολύ την αναζήτηση της σχολικής τσάντας. Μαζί με αυτό είχαμε και την αναζήτηση των κατάλληλων φαγητοδοχείων, παγουριών και όλα αυτά τα απαραίτητα σχολικά είδη που χρειάζεται κάθε παιδί για να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά. Στη συνέχεια, είχαμε και τα σχολικά είδη που μπαίνουν στο προσκήνιο. Έρχεται αρκετός κόσμος και ζητάει τα τετράδιά του».

Σχετικά με το κόστος των προϊόντων, η ίδια σημειώνει ότι οι τιμές παραμένουν καθηλωμένες: «Οι τιμές των σχολικών, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχω παρατηρήσει κάποια αύξηση από πέρυσι. Μη σας πω και από πρόπερσι. Δηλαδή οι προμηθευτές που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια, οι αποθήκες μας που έχουμε στενή συνεργασία, έχουν διατηρήσει τις ίδιες τιμές. Ακόμα και αν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις τιμών, είναι ανεπαίσθητες».

«Δεν βλέπουμε τον πελάτη σαν κινητό πορτοφόλι»

Στο επίκεντρο της προσπάθειας των μικρών βιβλιοπωλείων βρίσκεται η διατήρηση της προσωπικής σχέσης εμπιστοσύνης με τη γειτονιά, καθώς οι ιδιοκτήτες επιλέγουν συχνά να αφομοιώνουν τις όποιες ανατιμήσεις:

«Το μικρό, ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς πάντα προσπαθεί να αφομοιώσει τις αυξήσεις αυτές. Γιατί το σημαντικό για εμάς είσαστε εσείς οι πελάτες. Δεν σας βλέπουμε λοιπόν σαν ένα κινητό πορτοφόλι, να το πω έτσι. Σας βλέπουμε σαν τους πελάτες μας, τους γνωστούς, τους φίλους που γίνονται στην πορεία φίλοι, που έρχεστε χρόνο με το χρόνο, βλέπουμε τα παιδιά σας να μεγαλώνουν… Το σημαντικό για εμάς είναι να διατηρήσουμε τις τιμές σε λογικά, φυσιολογικά επίπεδα έτσι ώστε να μπορείτε να έρχεστε και να ξανάρχεστε».

Επιλογές για κάθε βαλάντιο

Εστιάζοντας στις επιλογές που διατίθενται στην αγορά, η κ. Σκαμαγκούλη διευκρινίζει ότι υπάρχει κάλυψη για κάθε προϋπολογισμό: «Στις σχολικές τσάντες οι τιμές κυμαίνονται από 25 με 28 ευρώ για κάτι πιο απλό. Αν θέλουμε κάτι πιο ενισχυμένο με τρόλεϊ και σχέδια, μπορούμε να φτάσουμε και τα 70 με 75 ευρώ. Αλλά το σημαντικό που καλό θα ήταν να θυμόμαστε είναι ότι υπάρχουν επιλογές για όλους, ανάλογα τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καθενός».

«Στο μικρό βιβλιοπωλείο σας εξυπηρετούμε πάντα με σεβασμό, με ευγένεια και με γνώση. Επιλέγουμε ένα προς ένα τα προϊόντα, γνωρίζουμε τι μπαίνει στα ράφια μας και είναι όλα ποιοτικά και ασφαλή για τα παιδιά μας» αναφέρει κλείνοντας.