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Σε συναγερμό βρίσκονται οι πυροσβέστες εξαιτίας της νέας αναζωπύρωσης που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο μέτωπο της φωτιάς το οποίο ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας και εξακολουθεί να καίει στην περιοχή.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου, με το μέτωπο να έχει κατέβει μέσα στη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Όπως επισημαίνει το ERTnews, χθες, Δευτέρα 14/9 πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη χαράδρα, ενώ μετά τη δύση του ηλίου οι εστίες της φωτιάς έγιναν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Κόνιτσας και στις αρμόδιες αρχές.

Το ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης.