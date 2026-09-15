Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων ο Νικήτας και ο Βησσαρίων, μαζί με τις αντίστοιχες παραλλαγές των ονομάτων τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Γότθου του Μεγαλομάρτυρα, του Αγίου Βησσαρίωνα Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και άλλων Αγίων.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Βησσαρίων

Βησσαρίωνας

Βησσάρης

Βησσαρία

Νικήτας

Νικήτη

Νικήτα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ευφημία

Εύφημη

Εύφη

Ευφημούλα

Ευφούλα

Φούλα

Εύφημος

Λουντμίλλα

Λουντμίλα

Μελιτινή

Μελιτίνη

Μελιτίνα

Μελίτη

Μελίτα

Μελίνα

Μελιτίνος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Νικήτα του Γότθου του Μεγαλομάρτυρα, Οσίου Φιλοθέου του Πρεσβυτέρου και θαυματουργού, Αγίου Βησσαρίωνα Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, Αγίου Ιωάννη του Νεομάρτυρα από την Κρήτη, των Αγίων Μαρτύρων που μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Νικήτα, Αγίου Πορφυρίου του μίμου, της Ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Ακακίου επισκόπου Μελιτινής, Αγίου Μαξίμου, των Αγίων Δύο Κορών, της Ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου, Αγίου Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Οσίου Μελετίου, Αγίου Ιωσήφ του Νέου Μητροπολίτη Τιμισοάρας και Οσίου Νικήτα επισκόπου Χυτρών Κύπρου.

Άγιος Νικήτας ο Γότθος: Ο Μεγαλομάρτυρας που τιμάται στις 15 Σεπτεμβρίου

Κεντρική μορφή της γιορτής σήμερα είναι ο Άγιος Νικήτας ο Γότθος, ο οποίος τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, καταγόταν από το έθνος των Γότθων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί σε περιοχές πέρα από τον Δούναβη.

Ο Νικήτας έζησε κατά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και φέρεται να γνώρισε τον Χριστιανισμό από νεαρή ηλικία. Σύμφωνα με το συναξάρι, σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική του διαπαιδαγώγηση είχε ο Γότθος επίσκοπος Θεόφιλος.

Η περίοδος κατά την οποία έζησε χαρακτηριζόταν από εντάσεις στο εσωτερικό των γοτθικών πληθυσμών, ενώ οι χριστιανικές κοινότητες βρέθηκαν αντιμέτωπες με διωγμούς. Στην εκκλησιαστική παράδοση ο ηγεμόνας Αθανάριχος συνδέεται με διώξεις εναντίον των Χριστιανών της περιοχής.

Ο Νικήτας συνελήφθη και κλήθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Το συναξάρι αναφέρει ότι παρέμεινε σταθερός στις πεποιθήσεις του, παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη.

Κατά την παράδοση, θανατώθηκε αφού ρίχθηκε στη φωτιά. Η ίδια διήγηση αναφέρει ότι το λείψανό του διατηρήθηκε και περισυνελέγη από χριστιανό, γεγονός που συνδέθηκε αργότερα με την ανάπτυξη της τιμής προς το πρόσωπό του.

Ο Άγιος Νικήτας έμεινε γνωστός στην εκκλησιαστική παράδοση ως Μεγαλομάρτυρας και η μνήμη του συνδέθηκε με την επιμονή στην πίστη απέναντι στον διωγμό. Η γιορτή του είναι σταθερή και τιμάται στις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

«Φλέγῃ, Νικήτα, καὶ γίνῃ νικηφόρος»

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