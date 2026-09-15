Σε ιδιαιτέρως σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος που μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής 13/9 από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι γιατροί οι οποίοι εξέτασαν το βρέφος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, γεγονός το οποίο τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Η μητέρα του λέει πως το παιδί έπεσε από μεγάλο ύψος

Η μητέρα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής πείσει τις Αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, όπως επισημαίνει το ERTnews βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.