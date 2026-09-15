Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Γαλάτσι, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ που βρισκόταν σταθμευμένο στην πυλωτή πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00, στη διασταύρωση των οδών Ήρας και Πλάτωνος, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε εκδηλωθεί ακόμη μία φωτιά σε όχημα, σε περιοχή του Δήμου Παιονίας. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.