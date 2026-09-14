Με λόγια βγαλμένα από την καρδιά αποχαιρέτησε ο Θέμης Αδαμαντίδης τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την κηδεία του 54χρονου τραγουδιστή που βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και χιλιάδες ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο, ο Θέμης Αδαμαντίδης διέκοψε το πρόγραμμά του και μίλησε από τη σκηνή για τον πρόωρα χαμένο συνάδελφό του, αναφερόμενος όχι μόνο στην αγάπη που του είχε ο κόσμος, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο Μαζωνάκης επηρέασε τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα.

«Έφυγε από κοντά μας ένα παλικάρι, ένας τραγουδιστής που άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης στους Έλληνες που τον αγαπούσαν. Έφυγε τόσο νέος, αλλά όταν λείπει η αγάπη τα φέρνει όλα τούμπα», είπε ο Θέμης Αδαμαντίδης, αφιερώνοντας τη στιγμή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα λόγια του είχαν ιδιαίτερο βάρος, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ο ίδιος είχε βρεθεί στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας για να αποχαιρετήσει από κοντά τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε για δεκαετίες τον ίδιο κόσμο, εκείνον του λαϊκού τραγουδιού και της αθηναϊκής νύχτας.

Ο Αδαμαντίδης πήγε μέσα στη νύχτα στην Αγία Τριάδα

Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που έφτασαν στην Αγία Τριάδα κατά τη διάρκεια της λαϊκής αγρυπνίας, η οποία κράτησε όλη τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Μετά τη 01:00 συνέχιζαν να προσέρχονται φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη. Μαζί με τον Αδαμαντίδη βρέθηκαν εκεί, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χάρης Ακριτίδης.

Ο Αδαμαντίδης και ο Μαζωνάκης δεν είχαν απλώς παράλληλες διαδρομές στις πίστες. Υπήρξαν και στιγμές κατά τις οποίες βρέθηκαν μαζί πάνω στη σκηνή. Το 2018, για παράδειγμα, είχαν ανέβει μαζί στο YTON στο φινάλε του Νίκου Βέρτη και είχαν τραγουδήσει οι τρεις τους μπροστά στους θαμώνες.

Γι’ αυτό και η φράση του Αδαμαντίδη ότι ο Μαζωνάκης «άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης στους Έλληνες» δεν αποτελεί απλώς έναν τυπικό αποχαιρετισμό ενός συναδέλφου προς έναν άλλον. Προέρχεται από έναν καλλιτέχνη που έζησε από πρώτο χέρι τις αλλαγές της ελληνικής νύχτας και είδε τον Μαζωνάκη να περνά από τις λαϊκές πίστες στην ποπ κουλτούρα, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τη λαϊκή του ταυτότητα.

Πάνω από 20.000 άνθρωποι πέρασαν από την Αγία Τριάδα

Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές λαϊκό προσκύνημα στη Νίκαια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι πέρασαν από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι την κηδεία της Δευτέρας. Ανάμεσά τους υπήρχαν έφηβοι, νέοι αλλά και άνθρωποι ηλικίας 85 και 90 ετών, πολλοί με ένα λουλούδι στο χέρι.

Η επιλογή της Αγίας Τριάδας είχε και έντονο συμβολισμό. Ήταν η εκκλησία στην οποία είχε βαφτιστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και βρισκόταν στην πόλη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και στην οποία αναφερόταν σε ολόκληρη τη διαδρομή του με ιδιαίτερη υπερηφάνεια.

Από τα μπαλκόνια γύρω από την εκκλησία ακούγονταν τραγούδια του. Άνθρωποι τραγουδούσαν στους δρόμους, κάποιοι χόρεψαν ακόμη και ζεϊμπέκικο προς τιμήν του, ενώ κατά την έξοδο του φερέτρου η σιωπή μετατράπηκε σε παρατεταμένο χειροκρότημα και ο κόσμος πέταξε λουλούδια και τριαντάφυλλα.

Από την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου μέχρι τον Νίκο Οικονομόπουλο

Ο καλλιτεχνικός κόσμος έδωσε μαζικά το «παρών» στον αποχαιρετισμό.

Κατά τη λαϊκή αγρυπνία είχαν περάσει από την Αγία Τριάδα, μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση, η Άντζελα Δημητρίου, ο Στέλιος Γονίδης, ο Νίνο, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Νίκος Βουρλιώτης.

Τη Δευτέρα βρέθηκαν στην εκκλησία η Πάολα, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Βέρτης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Θάνος Πετρέλης, ο Ηλίας Ψινάκης, η Μαριάννα Λάτση, καθώς και πολλά ακόμη πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο βίο.

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε για έναν άνθρωπο που «τον αγαπήσαμε όλοι μας» και χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη καινοτόμο καλλιτέχνη. Ο Νίκος Οικονομόπουλος περιορίστηκε στο «καλό ταξίδι στον Γιώργο μας», ενώ η Μαριάννα Λάτση τόνισε ότι θα εξακολουθήσει να βρίσκεται ανάμεσά μας μέσα από τα τραγούδια του.