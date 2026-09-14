Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός 53χρονου από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη της Πάτρας, καθώς ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Παντοκράτορος σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24.news, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία πτώση.